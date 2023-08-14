Мишина Смирнова (Зацепина) Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.?
Рождение ребёнка
23.09.1981
Сын: Мишин Олег Олегович
Отец ребёнка: Мишин Олег Васильевич
Рождение ребёнка
22.11.1982
Дочь: Калжанова Ксения Олеговна
Отец ребёнка: Мишин Олег Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Никита Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Никита Константинович
Отец ребёнка: не указан