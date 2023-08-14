Мишина Смирнова (Зацепина) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина Смирнова (Зацепина) Анна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.?

Отец: Зацепин Анатолий Фёдорович

Мать: Зацепина Розалия Николаевна

Рождение ребёнка
23.09.1981

Сын: Мишин Олег Олегович

Отец ребёнка: Мишин Олег Васильевич

Рождение ребёнка
22.11.1982

Дочь: Калжанова Ксения Олеговна

Отец ребёнка: Мишин Олег Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Никита Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Никита Константинович

Отец ребёнка: не указан