Zitrin First wife — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zitrin First wife

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1891 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tsitrin Leiba Rakhmiel

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: Fridlyand Nekhama

Отец ребёнка: Tsitrin Leiba Rakhmiel

91 łódź, Łódź Voivodeship Poland
Работа или профессия
Неизвестно
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