Zitrin First wife
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Tsitrin Leiba Rakhmiel
Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.01.1891
Дочь: Fridlyand Nekhama
Отец ребёнка: Tsitrin Leiba Rakhmiel
91 łódź, Łódź Voivodeship Poland
Работа или профессия
Неизвестно