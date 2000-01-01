Кашкин (Кашкина) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашкин (Кашкина) Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кашкина Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1908

Сын: Кашкин Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кашкин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саклитея Владимировна

Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашкин Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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