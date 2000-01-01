Кашкин (Кашкина) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кашкина Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1908
Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саклитея Владимировна
Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Кашкин Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно