Акулина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Феоктист Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно