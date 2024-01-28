Акулина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Антоновна

Акулина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Феоктист Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.