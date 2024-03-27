Годунова (Комиссарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годунова (Комиссарова) Анна

Место рождения

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния

Дата рождения

24.08.1902

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1902

Отец: Комиссаров Георгий

Мать: Комиссарова (Хапаева) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Годунов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
28.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Годунов Василий Артемьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Годунов Василий Артемьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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