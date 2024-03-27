Годунова (Комиссарова) Анна
Место рождениясело Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Дата рождения24.08.1902
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1902
Отец: Комиссаров Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Годунов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
27.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Годунов Василий Артемьевич
Смерть
1986
Похороны
Неизвестно