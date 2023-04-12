Верховский Николай
Место рожденияНижегородская область
Дата рождения12.11.1842
Дата смерти02.10.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1842
Отец: Верховский Владимир Иванович
Мать: Верховский Серафима
Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1865
Дочь: Корибут-Кубитович Nina
Мать ребёнка: Верховский Александра
усадьба Ивановское Ветлужского уезда
Рождение ребёнка
1869
Сын: Verkhovski Nikolai
Мать ребёнка: Верховский Александра
Рождение ребёнка
1872
Сын: Verkhovska Mikhail
Мать ребёнка: Верховский Александра
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Elisavieta
Мать ребёнка: Верховский Александра
Рождение ребёнка
1874
Сын: Verkhovski Vladimir
Мать ребёнка: Верховский Александра
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Верховский Александра
Рождение ребёнка
06.08.1881
Дочь: Луньяк Елена
Мать ребёнка: Верховский Александра
Ветлуга, Нижегородской области
Рождение ребёнка
1884
Сын: Verkhovska Aleksiej
Мать ребёнка: Верховский Александра
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Tatiana
Мать ребёнка: Верховский Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верховский Александра
Смерть
02.10.1903
Ветлуга