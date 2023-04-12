Верховский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховский Николай

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Место рождения

Нижегородская область

Дата рождения

12.11.1842

Дата смерти

02.10.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1842

Отец: Верховский Владимир Иванович

Мать: Верховский Серафима

Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1865

Дочь: Корибут-Кубитович Nina

Мать ребёнка: Верховский Александра

усадьба Ивановское Ветлужского уезда
Рождение ребёнка
1869

Сын: Verkhovski Nikolai

Мать ребёнка: Верховский Александра

Рождение ребёнка
1872

Сын: Verkhovska Mikhail

Мать ребёнка: Верховский Александра

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Elisavieta

Мать ребёнка: Верховский Александра

Рождение ребёнка
1874

Сын: Verkhovski Vladimir

Мать ребёнка: Верховский Александра

Рождение ребёнка
1876

Сын: Verkhovsky Viacheslav

Мать ребёнка: Верховский Александра

Рождение ребёнка
06.08.1881

Дочь: Луньяк Елена

Мать ребёнка: Верховский Александра

Ветлуга, Нижегородской области
Рождение ребёнка
1884

Сын: Verkhovska Aleksiej

Мать ребёнка: Верховский Александра

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Tatiana

Мать ребёнка: Верховский Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховский Александра

Смерть
02.10.1903
Ветлуга
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