Думнов Александр Куприянович
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Дата рождения19.03.1926
Дата смерти04.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926
Отец: Думнов Куприян Борисович
Мать: Думнова Аксинья Ивановна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Военная служба
?.12.1943
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
04.11.1944
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана