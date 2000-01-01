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Думнов Александр Куприянович

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба

Дата рождения

19.03.1926

Дата смерти

04.11.1944

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926

Отец: Думнов Куприян Борисович

Мать: Думнова Аксинья Ивановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Военная служба
?.12.1943
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
04.11.1944
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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