Ногин Георгий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1907 ст.
Дата смерти25.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1907 ст.
Отец: Ногин Федор Семенович
Мать: Ногина Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
27.01.1935
Дочь: Фёдорова (Ногина) Зинаида Егоровна
Мать ребёнка: Ногина (Мальцева) Лидия Ивановна
Смерть
25.01.1995
Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область