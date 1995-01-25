Ногин Георгий Фёдорович 22.04.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ногин Георгий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1907 ст.

Дата смерти

25.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1907 ст.

Отец: Ногин Федор Семенович

Мать: Ногина Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
27.01.1935

Дочь: Фёдорова (Ногина) Зинаида Егоровна

Мать ребёнка: Ногина (Мальцева) Лидия Ивановна

Смерть
25.01.1995
Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

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