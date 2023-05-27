Винник Александр Гергиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник Александр Гергиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1956

Отец: Винник Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.?

Сын: Винник Павел Александрович

Мать ребёнка: Винник Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винник Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винник Оксана Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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