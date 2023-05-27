Винник Александр Гергиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1956
Отец: Винник Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.?
Сын: Винник Павел Александрович
Мать ребёнка: Винник Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Винник Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винник Оксана Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно