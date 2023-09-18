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Белов Владимир Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1968

Отец: Белов Геннадий

Мать: Белова Надежда

Рождение ребёнка
25.08.1996

Сын: Белов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Белова Эльза Геннадьевна

Рождение ребёнка
14.02.2007

Сын: Белов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Белова Эльза Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Эльза Геннадьевна

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