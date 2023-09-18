Белов Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1968
Отец: Белов Геннадий
Мать: Белова Надежда
Рождение ребёнка
25.08.1996
Сын: Белов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Белова Эльза Геннадьевна
Рождение ребёнка
14.02.2007
Сын: Белов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Белова Эльза Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Эльза Геннадьевна