Таскин Гавриил Демидович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809 ст.
Дата смерти14.08.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1809 ст.
Отец: Таскин Демид Тимофеевич
Исповедные росписи Ужурской Петро-Павловской церкви 1831 года
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831 ст.
Сын: Таскин Матвей Гавриилович
Мать ребёнка: Таскина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1868 ст.
Енисейского внутреннего Гарнизонного Батальона рядовой; от холерических (?) припадков