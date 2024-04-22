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Таскин Гавриил Демидович

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 1809 ст.

Дата смерти

14.08.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1778 и 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1778 г.р.

Жена

Вычислено 1805 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.

Отец: Таскин Демид Тимофеевич

Мать: Таскина Евдокия Матвеевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Исповедные росписи Ужурской Петро-Павловской церкви 1831 года
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831 ст.

Сын: Таскин Матвей Гавриилович

Мать ребёнка: Таскина Евдокия Васильевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскина Евдокия Васильевна

Смерть
14.08.1868 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Енисейского внутреннего Гарнизонного Батальона рядовой; от холерических (?) припадков
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