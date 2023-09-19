Лю-Гасан ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лю-Гасан ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1994 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лю-Гасан Диана Сергеевна

Рождение ребёнка
2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лю-Гасан Диана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лю-Гасан Диана Сергеевна

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