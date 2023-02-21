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Хватов Дмитрий Александрович
Хватов Дмитрий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.1969
Пол
Мужской
Отец
Хватов Александр
Мать
Хватова (Сазонова) Нина Степановна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1969
Отец:
Хватов Александр
Мать:
Хватова Нина Степановна
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