Белокур Иван ? Георгиевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910 ст.
Отец: Белокур Георгий Кузьмич
Мать: Белокур Юстина Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSLM-S?i=64&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
24.07.1910 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно