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Розганов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1928

Дата смерти

29.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928

Отец: Розганов Иван Петрович

Мать: Сидоренко Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1956

Сын: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Розганова (Рухлова) Зоя Андреевна

Рождение ребёнка
02.03.1960

Сын: Розганов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Розганова (Рухлова) Зоя Андреевна

Смерть
29.03.2020

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