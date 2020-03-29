Розганов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1928
Дата смерти29.03.2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928
Отец: Розганов Иван Петрович
Мать: Сидоренко Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1956
Сын: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Розганова (Рухлова) Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
02.03.1960
Сын: Розганов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Розганова (Рухлова) Зоя Андреевна
Смерть
29.03.2020