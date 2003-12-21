Плешакова (Серегина) Валентина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1940
Дата смерти21.12.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1940
Отец: Серегин Матвей
Рождение ребёнка
12.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плешаков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
08.10.1968
Дочь: Откидычева Наталья Павловна
Отец ребёнка: Плешаков Павел Алексеевич
Смерть
21.12.2003