Плешакова (Серегина) Валентина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Серегина) Валентина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1940

Дата смерти

21.12.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1940

Отец: Серегин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешаков Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
08.10.1968

Дочь: Откидычева Наталья Павловна

Отец ребёнка: Плешаков Павел Алексеевич

Смерть
21.12.2003
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