Тимофеев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1908

Сын: Тимофеев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
06.07.1910

Сын: Тимофеев Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья

Белгородская обл., Сажновский р-н, с. Ольховатка
Рождение ребёнка
22.05.1918

Сын: Тимофеев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
18.02.1923

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Смерть
Неизвестно
Курская обл
Причина смерти: Погиб на стройке