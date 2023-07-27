Ершов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1981

Дочь: Соловьева Наталья

Мать ребёнка: Ершова Ольга

Рождение ребёнка
07.08.1984

Дочь: Иванова Надежда

Мать ребёнка: Ершова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Ольга

Смерть
Неизвестно