Ершов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1981
Дочь: Соловьева Наталья
Мать ребёнка: Ершова Ольга
Рождение ребёнка
07.08.1984
Дочь: Иванова Надежда
Мать ребёнка: Ершова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Ольга
Смерть
Неизвестно