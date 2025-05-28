(Темерова) Августа (Гутя) Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Темерова) Августа (Гутя) Ивановна

Автор
АМ
Мухортова А.

женский, родилась Неизвестно, Огур, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

умерла Неизвестно

Отец
Темеров Иван Маркович1911 г.р.
Мать
Темерова ЕленаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Темеров Иван Маркович

Мать: Темерова Елена

Огур, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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