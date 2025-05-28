(Темерова) Августа (Гутя) Ивановна
женский, родилась Неизвестно, Огур, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
умерла Неизвестно
ОтецТемеров Иван Маркович1911 г.р.
МатьТемерова ЕленаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Темеров Иван Маркович
Мать: Темерова Елена
Огур, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно