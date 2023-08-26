Юркевич Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1972
Дочь: Граблис Наталья Францовна
Отец ребёнка: Венский Франц
Рождение ребёнка
19.07.?
Дочь: Кажушникова Алеся Ивановна
Отец ребёнка: Юркевич Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Венский Франц
Бракосочетание
Неизвестно