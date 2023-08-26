Юркевич Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркевич Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1972

Дочь: Граблис Наталья Францовна

Отец ребёнка: Венский Франц

Рождение ребёнка
19.07.?

Дочь: Кажушникова Алеся Ивановна

Отец ребёнка: Юркевич Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венский Франц

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркевич Иван Григорьевич

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