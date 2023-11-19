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Клименко Иаким Иванович

Место рождения

Комиссарово, Харківська область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Комиссарово, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Комиссарово, Харківська область
Крестьянин
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Жена: Клименко Ксения Игнатьевна

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
25.03.1909 ст.

Дочь: Клименко Матрона Иакимовна

Мать ребёнка: Клименко Ксения Игнатьевна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
04.06.1910 ст.

Дочь: Клименко Мария Иакимовна

Мать ребёнка: Клименко Ксения Игнатьевна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
22.03.1914 ст.

Дочь: Клименко Дарья Иакимовна

Мать ребёнка: Клименко Ксения Игнатьевна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
11.07.1915 ст.

Дочь: Клименко Ефимия Иакимовна

Мать ребёнка: Клименко Ксения Игнатьевна

Комиссарово, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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