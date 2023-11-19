Клименко Иаким Иванович
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
25.03.1909 ст.
Дочь: Клименко Матрона Иакимовна
Мать ребёнка: Клименко Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.06.1910 ст.
Дочь: Клименко Мария Иакимовна
Мать ребёнка: Клименко Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.03.1914 ст.
Дочь: Клименко Дарья Иакимовна
Мать ребёнка: Клименко Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
11.07.1915 ст.
Дочь: Клименко Ефимия Иакимовна
Мать ребёнка: Клименко Ксения Игнатьевна
Смерть
Неизвестно