Емельянова Авдотья 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Иванов-Селгиван

Рождение ребёнка
1775

Сын: Евсеев Кирилл

Отец ребёнка: Евсей Иванов-Селгиван

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Евсеев Василий

Отец ребёнка: Евсей Иванов-Селгиван

Бишево
Смерть
Неизвестно

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