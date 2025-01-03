Емельянова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Евсеев Кирилл
Отец ребёнка: Евсей Иванов-Селгиван
Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1791
Сын: Евсеев Василий
Отец ребёнка: Евсей Иванов-Селгиван
Бишево
Смерть
Неизвестно