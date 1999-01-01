Гамбара Якубовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамбара Якубовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Якуб Мухаметрахимов

Мать: не указана

Смерть
1999
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