Карпенко Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1999

Отец: не указан

Мать: Карпенко Инга Сергеевна