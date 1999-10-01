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Карпенко Маргарита
Карпенко Маргарита
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1999
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Карпенко Инга Сергеевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1999
Отец: не указан
Мать:
Карпенко Инга Сергеевна
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