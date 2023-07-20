Ефремов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Иван Николаевич

Ефремов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Галия Тулюгалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Григорий Иванович а а

Мать ребёнка: не указана