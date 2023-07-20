Ефремов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Галия Тулюгалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Григорий Иванович а а
Мать ребёнка: не указана