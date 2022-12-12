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Рябышев Степан Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Рябышев Михаил Васильев

Мать: Рябышева Екатерина Федорова

Бракосочетание
22.10.1824

Жена: Рябышева Анна Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Петръ Федоровъ, Ефимъ Петровъ, Федоръ Андреевъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1829

Сын: Рябышев Трофим Степанов

Мать ребёнка: Рябышева Анна Кузьмина

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рябышев Логин Степанов

Мать ребёнка: Рябышева Анна Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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