Рябышев Степан Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Бракосочетание
22.10.1824
Жена: Рябышева Анна Кузьмина
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Петръ Федоровъ, Ефимъ Петровъ, Федоръ Андреевъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Рябышева Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Рябышева Анна Кузьмина
Смерть
Неизвестно