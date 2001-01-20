Вавринюк (Щербінська) Олександра (Сянька) Калинівна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.01.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ніна
Отец ребёнка: Вавринюк Григорій (Гриць)
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Вавринюк Григорій (Гриць)
Зимнее, Волинська область
Смерть
20.01.2001
м. Ковель
Похороны
Неизвестно
м. Ковель