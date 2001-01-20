Вавринюк (Щербінська) Олександра (Сянька) Калинівна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавринюк (Щербінська) Олександра (Сянька) Калинівна

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Место рождения

Горичев, Волинська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.01.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горичев, Волинська область
Бракосочетание
1930

Муж: Вавринюк Григорій (Гриць)

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ніна

Отец ребёнка: Вавринюк Григорій (Гриць)

Рождение ребёнка
1934

Сын: Вавринюк Микола (Коля)

Отец ребёнка: Вавринюк Григорій (Гриць)

Зимнее, Волинська область
Смерть
20.01.2001
м. Ковель
Похороны
Неизвестно
м. Ковель
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