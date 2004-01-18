Панов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1936

Дата смерти

18.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
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Рождение
06.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1957

Сын: Панов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Панова Евгения

Рождение ребёнка
29.11.1959

Сын: Панов Юрий

Мать ребёнка: Панова Евгения

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Смерть
18.01.2004
Донской, город Донской, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Донской, город Донской, Тульская область