Панов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1936
Дата смерти18.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1957
Сын: Панов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Панова Евгения
Рождение ребёнка
29.11.1959
Сын: Панов Юрий
Мать ребёнка: Панова Евгения
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Смерть
18.01.2004
Похороны
Неизвестно