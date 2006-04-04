Толикова (Косаренко) Елена Эдуардовна
Место рожденияг. Моршанск Тамбоской области
Дата рождения01.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1976
г. Моршанск Тамбоской области
Рождение ребёнка
04.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толиков Владимир Николаевич
Бракосочетание
01.11.2008
Рождение ребёнка
29.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толиков Владимир Николаевич
Место жительства
Неизвестно