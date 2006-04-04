Толикова (Косаренко) Елена Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толикова (Косаренко) Елена Эдуардовна

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Место рождения

г. Моршанск Тамбоской области

Дата рождения

01.04.1976

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1942 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1976

Отец: Косаренко Эдуард Михайлович

Мать: Косаренко Людмила Викторовна

г. Моршанск Тамбоской области
Рождение ребёнка
04.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толиков Владимир Николаевич

Бракосочетание
01.11.2008

Муж: Толиков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
29.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толиков Владимир Николаевич

Место жительства
Неизвестно
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