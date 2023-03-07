Никонова (Гундяева) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1987
Смена имени
Около ?.10.1989
Имя изменено с Натальи на Таисию
Бракосочетание
10.07.2009
Рождение ребёнка
30.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никонов Алексей Сергеевич
Смена имени
14.05.2015
Имя изменено с Таисии на Анастасию
Развод
18.05.2021
Место жительства
Неизвестно