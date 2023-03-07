Никонова (Гундяева) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Гундяева) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.05.1987

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1987

Отец: Гундяев Николай Иосифович

Мать: Гундяева Мария Леонидовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смена имени
Около ?.10.1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Имя изменено с Натальи на Таисию
Бракосочетание
10.07.2009

Муж: Никонов Алексей Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Алексей Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смена имени
14.05.2015
Москва, город федерального значения Москва
Имя изменено с Таисии на Анастасию
Развод
18.05.2021

Муж: Никонов Алексей Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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