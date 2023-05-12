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Трофимов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1900

Дата смерти

01.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1900

Отец: Трофимов Василий Степанович

Мать: Трофимова Анастасия Федоровна

Бракосочетание
06.01.1919

Жена: Трофимова Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Трофимов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Романова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1928

Дочь: Манова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1929

Сын: Трофимов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1936

Дочь: Евтюхова Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1938

Дочь: Горбунова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.08.1972
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