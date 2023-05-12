Трофимов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1900
Дата смерти01.08.1972
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1900
Бракосочетание
06.01.1919
Жена: Трофимова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
07.01.1921
Сын: Трофимов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Романова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1928
Дочь: Манова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1929
Сын: Трофимов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1936
Дочь: Евтюхова Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1938
Дочь: Горбунова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.08.1972