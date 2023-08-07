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(Семина) Ксения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1807

Отец: Семин Егор Семенович

Мать: Семина Ефимья Петровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно