(Семина) Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1807
Отец: Семин Егор Семенович
Мать: Семина Ефимья Петровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно