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Шимячков Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

После 1879

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Шимячков Василий Михайлович

Мать: Васильева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шимячкова Татьяна Андриановна

Рождение ребёнка
08.01.1877

Сын: Шимячков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шимячков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна

Рождение ребёнка
06.06.1881

Дочь: Герасимова (Шимячкова) Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна

крестная - Анастасия Васильевна Фаддеева
Рождение ребёнка
31.05.1883

Дочь: Шимячкова Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шимячков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна

Рождение ребёнка
02.05.1886

Дочь: Шимячкова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна

Крестная - Анастасия Васильевна Фаддеева
Смерть
После 1879

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