Шимячков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиПосле 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Шимячков Василий Михайлович
Мать: Васильева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1877
Сын: Шимячков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна
Рождение ребёнка
06.06.1881
Дочь: Герасимова (Шимячкова) Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна
крестная - Анастасия Васильевна Фаддеева
Рождение ребёнка
31.05.1883
Дочь: Шимячкова Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шимячков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна
Рождение ребёнка
02.05.1886
Дочь: Шимячкова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Шимячкова Татьяна Андриановна
Крестная - Анастасия Васильевна Фаддеева
Смерть
После 1879