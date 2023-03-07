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(Шавкунова) Ирина Григорьева

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Место рождения

дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Около 1661 г.р.

Мать

Около 1664 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Шавкунов Григорий (Авдеев)

Мать: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева

дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717
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