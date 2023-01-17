Ржаницын Асигкрит Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницын Асигкрит Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Священнический сын.
Работа или профессия
С 01.06.1885 ст.
Шенома большая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Наставник и учитель Закона Божияземского училища в деревне Шомша, Шеномского Богоявленского прихода.
Образование
Неизвестно
Архангельская Духовная Семинария.
Смерть
Неизвестно
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