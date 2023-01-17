Ржаницын Асигкрит Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Священнический сын.
Работа или профессия
С 01.06.1885 ст.
Шенома большая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Наставник и учитель Закона Божияземского училища в деревне Шомша, Шеномского Богоявленского прихода.
Образование
Неизвестно
Архангельская Духовная Семинария.
Смерть
Неизвестно