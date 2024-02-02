Майорова Иулиания Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1903 ст.
Дочь: Клычкова Параскева Иоанновна
Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.
Сын: Клычков Константин Иоаннович
Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович
Рождение ребёнка
06.02.1909 ст.
Сын: Клычков Александр Иоаннович
Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович
Рождение ребёнка
27.02.1911 ст.
Дочь: Клычкова Клавдия Иоанновна
Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович
Рождение ребёнка
10.05.1914 ст.
Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович
Рождение ребёнка
05.02.1917 ст.
Сын: Клычков Алексей Иоаннович
Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович
Рождение ребёнка
10.12.1918
Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович
Рождение ребёнка
21.05.1921
Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович
Смерть
Неизвестно