Майорова Иулиания Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайорова Иулиания Михайловна

Майорова Иулиания Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1903 ст.

Дочь: Клычкова Параскева Иоанновна

Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович

Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.

Сын: Клычков Константин Иоаннович

Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович

Рождение ребёнка
06.02.1909 ст.

Сын: Клычков Александр Иоаннович

Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович

Рождение ребёнка
27.02.1911 ст.

Дочь: Клычкова Клавдия Иоанновна

Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович

Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.

Сын: Клычков Федор Иоаннович

Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович

Рождение ребёнка
10.05.1914 ст.

Сын: Клычков Петр Иоаннович

Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович

Рождение ребёнка
05.02.1917 ст.

Сын: Клычков Алексей Иоаннович

Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович

Рождение ребёнка
10.12.1918

Сын: Клычков Евграф Иоаннович

Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович

Рождение ребёнка
21.05.1921

Сын: Клычков Фотий Иоаннович

Отец ребёнка: Клычков Иоанн Евграфович

Смерть
Неизвестно
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