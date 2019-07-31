Микляева (Власова) Тамара Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1945
Дата смерти31.07.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1945
Отец: Власов Сергей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1971
Сын: Микляев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Микляев Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стельмах Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Микляев Анатолий Сергеевич
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
31.07.2019
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область