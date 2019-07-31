Микляева (Власова) Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микляева (Власова) Тамара Сергеевна

Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

16.10.1945

Дата смерти

31.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1945

Отец: Власов Сергей Алексеевич

Мать: не указана

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.10.1971

Сын: Микляев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Микляев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стельмах Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Микляев Анатолий Сергеевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
31.07.2019
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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