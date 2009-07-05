Тюменев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.2009
Дочь: Тюменева София Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.11.2018
Сын: Тюменев Руслан Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности