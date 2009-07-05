Тюменев Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменев Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.2009

Дочь: Тюменева София Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.11.2018

Сын: Тюменев Руслан Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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