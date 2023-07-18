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Назмитдинов ?
Назмитдинов ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Назмитдинов Ахмет-Набий
1862 г.р.
Мать
?
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RG
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Назмитдинов Ахмет-Набий
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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