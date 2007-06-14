Моисеев Борис Петрович
Место рожденияг. Орел
Дата рождения05.08.1937
Дата смерти14.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1937
г. Орел
Рождение ребёнка
24.10.1961
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1964
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно