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Моисеев Борис Петрович

Место рождения

г. Орел

Дата рождения

05.08.1937

Дата смерти

14.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

1961 г.р.
1964 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1937

Отец: Моисеев Пётр Александрович

Мать: Моисеева Федосья Петровна

г. Орел
Рождение ребёнка
24.10.1961

Сын: Моисеев Сергей Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1964

Сын: Моисеев Борис Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.06.2007
Красная Сибирь, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Красная Сибирь, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область