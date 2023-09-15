Доброницкая (Булавнинова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброницкая (Булавнинова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1816

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1836

Муж: Доброницкий Виктор Платонович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Доброницкий Андрей Викторович

Отец ребёнка: Доброницкий Виктор Платонович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Доброницкий Николай Викторович

Отец ребёнка: Доброницкий Виктор Платонович

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
1865
Чернигов, Чернігівська область
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