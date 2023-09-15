Доброницкая (Булавнинова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1836
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Доброницкий Андрей Викторович
Отец ребёнка: Доброницкий Виктор Платонович
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Доброницкий Николай Викторович
Отец ребёнка: Доброницкий Виктор Платонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1865