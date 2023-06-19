Бельских Сергей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1901
Сын: Бельских Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Бельских Степанида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельских Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Бельских Степанида Павловна
Смерть
Неизвестно