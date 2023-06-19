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Бельских Сергей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1901

Сын: Бельских Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Бельских Степанида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельских Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Бельских Степанида Павловна

Смерть
Неизвестно