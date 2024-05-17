Пещеров Павел Трофимович 14.01.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пещеров Павел Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1942

Отец: Пещеров Трофим Алексеевич

Мать: Пещерова (Гончарова) Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пещерова Любовь

Рождение ребёнка
11.11.1970

Сын: Пещеров Роман Павлович

Мать ребёнка: Пещерова Любовь

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.09.1974

Дочь: Пещерова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Пещерова Любовь

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
01.02.1989

Жена: Пещерова Лариса Ивановна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.10.1989

Дочь: Пещерова Елена Павловна

Мать ребёнка: Пещерова Лариса Ивановна

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