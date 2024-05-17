Пещеров Павел Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пещерова Любовь
Рождение ребёнка
11.11.1970
Мать ребёнка: Пещерова Любовь
Рождение ребёнка
13.09.1974
Дочь: Пещерова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Пещерова Любовь
Бракосочетание
01.02.1989
Жена: Пещерова Лариса Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1989
Дочь: Пещерова Елена Павловна
Мать ребёнка: Пещерова Лариса Ивановна