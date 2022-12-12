Сириченко (Киреева) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сириченко (Киреева) Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1986

Отец: Киреев Сергей Анатольевич

Мать: Созонова Надежда Васильевна

Бракосочетание
27.07.2013

Муж: Сириченко Константин Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.10.2014

Сын: Сириченко Георгий Константинович

Отец ребёнка: Сириченко Константин Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.2017

Сын: Сириченко Лев Константинович

Отец ребёнка: Сириченко Константин Николаевич

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