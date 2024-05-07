Мельников Иов Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Мельникова Матрена Ильина
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Мельникова Матрена Ильина
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Мельникова) Мария Йовова
Мать ребёнка: Мельникова Матрена Ильина
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Мельникова) Наталья Йовова
Мать ребёнка: Мельникова Матрена Ильина
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Мельникова) Неолина Йовова
Мать ребёнка: Мельникова Матрена Ильина
Смерть
Неизвестно