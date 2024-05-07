Мельников Иов Николаев Около 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Иов Николаев

Мельников Иов Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Мельников Павел Йовов

Мать ребёнка: Мельникова Матрена Ильина

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Мельников Еремей Йовов

Мать ребёнка: Мельникова Матрена Ильина

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Мельникова) Мария Йовова

Мать ребёнка: Мельникова Матрена Ильина

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Мельникова) Наталья Йовова

Мать ребёнка: Мельникова Матрена Ильина

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Мельникова) Неолина Йовова

Мать ребёнка: Мельникова Матрена Ильина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.