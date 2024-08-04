Лю Шин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лю Шин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лю-Шин Владимир

Мать ребёнка: Титова (Родионова) Акулина (Лина) Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лю-Шин Анатолий

Мать ребёнка: Титова (Родионова) Акулина (Лина) Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лю-Шин Николай

Мать ребёнка: Титова (Родионова) Акулина (Лина) Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лю-Шин Анфиса (Феоктиста)

Мать ребёнка: Титова (Родионова) Акулина (Лина) Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова (Родионова) Акулина (Лина) Лазаревна

Смерть
Неизвестно

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