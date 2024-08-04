Лю Шин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лю-Шин Владимир
Мать ребёнка: Титова (Родионова) Акулина (Лина) Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лю-Шин Анатолий
Мать ребёнка: Титова (Родионова) Акулина (Лина) Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лю-Шин Николай
Мать ребёнка: Титова (Родионова) Акулина (Лина) Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лю-Шин Анфиса (Феоктиста)
Мать ребёнка: Титова (Родионова) Акулина (Лина) Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно