Щеховской Александр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1901
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Александр Иосифович в 1868 году - прапорщик лейб гвардии Драгунского полка в Кречевицах. в 1873 году - поручик того же полка. с 1893 по 1897 год полковник, командир 30 Полтавского пехотного полка. с 1... Показать все
Смерть
1901
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Похоронен на кладбище Десятинного монастыря. Ошибочно Александра Иосифовича записывают Шаховским.