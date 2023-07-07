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Щеховской Александр Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеховской Иосиф Дмитриевич

Мать: Щеховская Екатерина Александровна

Александр Иосифович в 1868 году - прапорщик лейб гвардии Драгунского полка в Кречевицах. в 1873 году - поручик того же полка. с 1893 по 1897 год полковник, командир 30 Полтавского пехотного полка. с 1... Показать все
Смерть
1901
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Похоронен на кладбище Десятинного монастыря. Ошибочно Александра Иосифовича записывают Шаховским.