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Суднева Федосья Михайлова

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Место рождения

поч. Кулябинский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кулябинский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Суднев Иван Кириллов

Отец ребёнка: Суднев Кирилл Тимофеев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Суднев Семен Кириллов

Отец ребёнка: Суднев Кирилл Тимофеев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суднев Кирилл Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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