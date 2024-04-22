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Акимов Иосиф (їосифъ)

Место рождения

Сотино, Жгловская волость, Старорусский уезд

Дата рождения

29.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
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Место
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Рождение
29.10.1877 ст.

Отец: Мартынов Аким

Мать: Михайлова Лариса

Сотино, Жгловская волость, Старорусский уезд
Восприемники: Нил Михайлов, Фёкла Михайлова Священник Платон Савицкий Со слов родственников: раскулачен, выслан в Сибирь с семьей (две дочери). Был владельцем маленькой лавки в Сотино.
Смерть
Неизвестно
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