Акимов Иосиф (їосифъ)
Место рождения
Дата рождения29.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1877 ст.
Отец: Мартынов Аким
Мать: Михайлова Лариса
Восприемники: Нил Михайлов, Фёкла Михайлова Священник Платон Савицкий Со слов родственников: раскулачен, выслан в Сибирь с семьей (две дочери). Был владельцем маленькой лавки в Сотино.
Смерть
Неизвестно