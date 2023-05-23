Медокс Константин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медокс Константин Павлович

Место рождения

Moscow, Moskva, Russia

Дата рождения

1847

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Moscow, Moskva, Russia
Бракосочетание
11.06.1869

Жена: Медокс Александра Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1881

Сын: Медокс Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: Медокс Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Смерть
1897
Похороны
Неизвестно
Saratov, Saratov, Saratov Oblast, Russia
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