Медокс Константин Павлович
Место рожденияMoscow, Moskva, Russia
Дата рождения1847
Дата смерти1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Moscow, Moskva, Russia
Бракосочетание
11.06.1869
Рождение ребёнка
26.01.1881
Сын: Медокс Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: Медокс Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Смерть
1897
Похороны
Неизвестно
Saratov, Saratov, Saratov Oblast, Russia